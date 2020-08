Bayer hat im US-Streit um angebliche Gesundheitsrisiken der Verhütungsspirale Essure eine milliardenschwere Einigung festgezurrt. Es seien Vereinbarungen mit Klägeranwaltskanzleien getroffen wurden, mit denen etwa 90 Prozent der insgesamt fast 39.000 in den USA schon eingereichten oder teils noch nicht eingereichten Essure-Klagen beigelegt werden, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Leverkusen mitteilte.Insgesamt will Bayer etwa 1,6 Milliarden Dollar (1,35 Milliarden Euro) in die Hand nehmen, worin ...

