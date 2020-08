Mainz (ots) -Samstag, 29. August 2020, 21.15 UhrErstausstrahlung In diesem Sommer unternimmt das Frauen-Quartett Salut Salon einen konzertanten Roadtrip durch Hamburg: Mit einem präparierten Truck rollen sie durch die Straßen der Hafenstadt und musizieren an ungewöhnlichen Orten. Das Repertoire reicht von Bach über Tschaikowsky, Tango-Musik und Swing bis zu eigenen Kompositionen. 3sat zeigt einen Zusammenschnitt ihrer Konzerte am Samstag, 29. August 2020, um 21.15 Uhr in "SALUT SALON - Ein Quartett auf Truck-Tour" in Erstausstrahlung. Die vier Einzelkonzerte des Quartetts sind in der 3sat-Mediathek abrufbar, die gesamte Sendung ist dort ab 28. August 2020 zu finden.Die vier Musikerinnen von Salut Salon - Angelika Bachmann, Iris Siegfried, Anna-Lena Perenthaler und Olga Shkrygunova - haben sich für ihre Sommershow "Truck-Tour" vier Hamburger Locations ausgesucht: Sie spielen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seniorenresidenz Augustinum an der Elbe, für die Kinder-Mannschaft "Rabauken" des FC St. Pauli, für Familie Meyer, die den Gemüsehof "Wigand und Christian Meyer" vor den Toren der Elbmetropole betreibt, und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Kunsthalle, die auch unter erschwerten Bedingungen ihr Kulturprogramm dem Publikum zugänglich machen.Das kammermusikalische Quartett trotzt mit zwei Violinen, einem Cello und einem Klavier dem emotionalen Sommerloch in der Coronapandemie. Die Auftritte des Quartetts unter der Regie von Ralf Pleger sind auch eine musikalische Verbeugung vor den Menschen, die die stillen Helden und Heldinnen in der Krise sind. Ob alt oder jung, klassikaffin oder nicht - Salut Salon erobert das Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus Charme, Witz und Charisma. Vor vier Jahren wurde das Quartett mit dem ECHO "Klassik ohne Grenzen" ausgezeichnet.Hinweis für Journalisten: Die beiden Quartettgründerinnen Angelika Bachmann und Iris Siegfried stehen für Interviews zur Verfügung. Anfragen bitte an zobel.j@zdf.de oder an presse@3sat.de.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satFestspielsommerWeitere Informationen: https://kurz.zdf.de/uhQ/Die Sendung (ab 28. August 2020) und die vier Einzelkonzerte in der 3sat-Mediathek: https://3sat.de/kultur/musik/salutsalon-100.html3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4685542