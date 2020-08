Was früher zumindest in den gut entwickelten Industrienationen als Selbstverständlichkeit galt und kaum Beachtung gefunden hat, findet seit einigen Jahren zunehmend in der medialen Berichterstattung und auch in den Köpfen der Investoren statt. Wasser ist ein knapper und wertvoller Rohstoff geworden. Die klimatischen Veränderungen manifestieren sich in Hitzeperioden, Dürrephasen und Wassermangel. Längst sind es nicht mehr nur die Entwicklungsländer, die mit der Wasserversorgung zu kämpfen haben. Australien, USA, sogar in Deutschland wurde in diesem Sommer mancherorts das Wasser knapp. Wir haben uns dem Thema schon vor einigen Jahren erstmals gewidmet und bleiben dran.

ISIN: FR0010527275, US2605661048, US6311011026, US0304201033, US0298991011, CH0038863350, US98419M1009

