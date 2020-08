Hannover (www.anleihencheck.de) - Emerging Markets-Anleihen haben gemessen am Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index ihre Verluste aus dem 1. Quartal 2020 mehr als ausgeglichen, so Alexander Posthoff, Senior Portfolio Manager bei der BANTLEON AG.Von Jahresanfang bis Mitte August habe der Index eine Performance von 3,3% (nicht annualisiert) verzeichnet. Das sei ein beachtliches Comeback, habe der Index doch in der Spitze mehr als 13% verloren. Trotz der starken Erholung würden Emerging Markets-Anleihen weiterhin deutliches Performancepotenzial bieten. Bisher hätten vor allem die fallenden Renditen zur Erholung des Marktsegments beigetragen. Besonders profitiert hätten von dieser Entwicklung langlaufende Anleihen. Das bedeute, dass durch weiter sinkende Renditeaufschläge (Spreads) noch Potenzial für weiter steigende Kurse bestehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...