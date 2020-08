Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Weltwirtschaft musste im 2. Quartal pandemiebedingt den schwersten Einbruch seit Ende des Zweiten Weltkrieges hinnehmen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Jetzt würden die Märkte hoffen, dass im 3. und 4. Quartal eine kräftige Erholung einsetze. Doch das 3. Quartal sei schon zur Hälfte vorbei und die Zahlen der mit Covid-19 neu Infizierten und Toten würden in der ganzen Welt steigen. Ein verlässlicher Impfstoff sei noch immer nicht gefunden. Es würden sogar neue Hygienevorschriften, Reisebeschränkungen und Schließungen drohen. Diese aber seien so unpopulär, dass die Regierungen überall damit zögern und nach anderen Auswegen suchen würden. Hierfür würden nur die Geld- und Fiskalpolitik mittels Interventionen und Verschuldung zum Nulltarif bleiben. Die Zweifel an deren Wirksamkeit würden in Anbetracht der geringen Erfolge in den letzten Jahrzehnten steigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...