Der weltführende Hörakustik-Spezialist im Angebot klassischer Kopfhörer und Headsets wie aber auch medizinischer Hörgeräte, die dänische GN STORE NORD A/S (DK0010272632 - detailliertes Geschäftsprofil in unserer Analyse vom 13.05.), legte gestern vorbörslich ihr Ergebnis zum 2. Quartal 2020 vor.Hiernach schrammte der Konzern im 2. Quartal zwar nur hauchdünn an der coronabedingten Erzielung eines Nettoverlusts vorbei, jedoch wurde sowohl mit der Umsatz- wie auch der Nettogewinn-Erzielung der zuvor weit skeptischere Analystenkonsens klar übertroffen. Die Aktie legte daraufhin in den letzten 2 Tagen um rd. + 6 % zu und markiert damit aktuell ein neues Rekordhoch.Wir nehmen die Ergebnisvorlage und den Ausblick des Konzerns, dessen Aktie Bestandteil unseres Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV ist, nachstehend detaillierter unter die Lupe.

