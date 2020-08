DJ Britische Wirecard-Sparte wird von Railsbank gekauft - Bericht

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard verkauft sein britisches Geschäft laut einem Bericht an den Konkurrenten Railsbank. Der in London ansässige Anbieter von Bank- und Zahlungsinfrastrukturen werde die verbleibenden Vermögenswerte, Kunden und eine Reihe von Mitarbeitern von Wirecard Card Solutions (WCS) übernehmen, sagten informierte Personen der Webseite Sifted, hinter der die Financial Times steht. Railsbank bestätigte Sifted, ein Termsheet für den Kauf abgegeben zu haben, das im November abgeschlossen werden solle, wollte sich darüber hinaus aber nicht äußern.

Bei Wirecard war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet, nachdem das Unternehmen einräumen musste, dass in der Bilanz aufgeführte Gelder von 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar sind.

In der Folge hatte die britischen Finanzmarktaufsicht FCA im Juni WCS vorübergehend alle regulierten Aktivitäten untersagt und überdies verboten, Gelder und Vermögenswerte zu verschieben. Damit waren auch die Fintech-Kunden von WCS gezwungen, den Betrieb einzustellen und gleichzeitig Hunderttausende von Kundenkonten für mehrere Tage einzufrieren. Mehrere Fintechs sind seither vorsichtshalber zu neuen Zahlungsdienstleister abgewandert, so dass die die Wirecard-Tochter nun einen geringeren Kundenstamm habe, wie Sifted berichtet.

