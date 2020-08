DJ Merkel empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg im Kanzleramt

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Donnerstag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Am Morgen ist ein Gespräch der beiden im Kanzleramt geplant, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Stoltenberg besucht Berlin aus Anlass des informellen EU-Verteidigungsministertreffens, zu dem er auch geladen ist.

Genaue Themen des Treffens im Kanzleramt wurde nicht bekanntgegeben. Der autoritär regierende belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte der Nato zuletzt vorgeworfen, zusätzliche Truppen im Osten der Allianz zu stationieren. Das hatte die Nato dementiert. Auch bei den Konflikten in Libyen und der Türkei ist das Militärbündnis herausgefordert.

