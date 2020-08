DJ Bundesregierung zweifelt im Fall Nawalny an Klinik-Aussagen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat im Fall des schwer erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny Zweifel an der Einschätzung der behandelnden Klinik geäußert. Aus dem Umfeld des russischen Oppositionspolitikers habe es den Vorschlag gegeben, dass auch Ärzte seines Vertrauens in die Klärung dieser Frage einbezogen werden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert mit Blick auf die Frage der Transportfähigkeit Nawalnys in Berlin. "Das findet die Bundesregierung nachvollziehbar."

Zuvor hatten die Ärzte des Krankenhauses im sibirischen Omsk Nawalny für nicht transportfähig erklärt. Zudem gaben sie an, keine Anzeichen einer Vergiftung bei dem Patienten gefunden zu haben. Es stehe "hier ganz offensichtlich der schwere Verdacht einer Vergiftung im Raum", betonte Seibert. "Die Umstände des Falles müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden."

Auf Aufklärung hatte am Donnerstagabend auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Besuch im französischen Bregancon gedrängt. Eine Privatinitiative hatte zuvor angeboten, die Kosten für eine Behandlung Nawalnys in der Berliner Charité zu übernehmen. Das Auswärtige Amt steht mit der russischen Seite in Kontakt, wie es in dem "humanitären Notfall" einen Beitrag leisten könne, erklärte Sprecherin Maria Adebahr.

