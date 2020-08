Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat in den vergangenen Handelstagen Kursgewinne erzielt, so Ulrich Wortberg von der Helaba.Positiv hervorzuheben sei, dass bei der Korrektur in der Woche zuvor das 61,8%-Retracement (174,65) nicht unterschritten worden sei. Damit sei der übergeordnete Aufwärtsimpuls intakt. Vonseiten der technischen Indikatoren könne indes noch keine Entwarnung gegeben werden. Der MACD sei ein Kaufsignal schuldig, das Momentum sei schwach und der ADX niedrig sowie weiter rückläufig. Vor diesem Hintergrund sei fraglich, ob das unlängst markierte Hoch bei 178,01 überwunden werden könne. (21.08.2020/alc/a/a) ...

