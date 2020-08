Geht es in diesen Wochen um den deutschen Pharma-und Saatguthersteller Bayer, scheint es fast so, als wenn sich seine Tätigkeit hauptsächlich vor Gericht abspielt. Natürlich besonders publikumswirksam waren die Klagen gegen das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den USA, wo Bayer erst kürzlich einen milliardenschweren Vergleich melden konnte, der zumindest einen Großteil der Klagen abdeckt. Nun ein weiterer Fortschritt.Schon wieder ein FehlkaufHierbei geht es um die Vergütungsspirale "Essure". Auch sie ein Produkt, dass man mit der Übernahme eines anderen Unternehmens ins Portfolio bekommen hatte. 2013 hatte man den amerikanischen Hersteller Conceptus inklusive der Spirale übernommen. Ende 2018 wurden Verkauf und Vertrieb eingestellt. Allerdings waren inzwischen 39.000 anhängige Klagen vorhanden. Die betroffenen Frauen klagten unter anderem über chronische Schmerzen, unregelmäßige Blutungen oder Verletzungen an Gebärmutter und Eileiter.

