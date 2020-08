Die Ölpreise beschließen eine äußerst impulsarme Handelswoche mit leichten Verlusten. Seit nunmehr drei Wochen haben sich die Notierungen kaum mehr bewegt und Rohöl (Brent) steckt im Bereich von 45 Dollar je Barrel im Sommerloch. Der heimischen Heizölmarkt quittiert die Preisträgheit mit noch weiter sinkenden Umsätzen. Der zähe Seitwärtstrend am Weltmarkt hält an und die Ölpreise an den Börsen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...