DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Dr. Hönle AG gewinnt neuen strategischen Investor zur WachstumsfinanzierungVeröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Gräfelfing/München (pta020/21.08.2020/12:55) - Die Dr. Hönle AG gewinnt mit der Peter Möhrle Holding, dem Family Office der Unternehmerfamilie Peter Möhrle, mit Sitz in Hamburg, einen neuen strategischen Investor zur Wachstumsfinanzierung der Hönle Gruppe. Zur Umsetzung der Beteiligung des neuen Ankeraktionärs hat die Dr. Hönle AG heute beschlossen, unter Ausnutzung des bei der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals, das Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig 5.512.930 EUR um 550.000 EUR auf 6.062.930 EUR durch Ausgabe von 550.000 neuen Aktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre. Die neu ausgegebenen Aktien entsprechen 9,1 % am Grundkapital der Dr. Hönle AG nach Durchführung der Kapitalerhöhung. Die neuen Aktien werden in enger Anlehnung an den Börsenkurs zu einem Ausgabepreis von 48,20 EUR je Aktie ausgegeben und werden vollständig von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Peter Möhrle Holding als neuem Ankerinvestor übernommen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2019 gewinnanteilsberechtigt und werden in die bestehende Notierung im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Insgesamt fließt dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 26.510.000 EUR aus der Kapitalerhöhung zu. Mit dem Erlös soll das weitere Wachstum der Dr. Hönle Gruppe finanziert werden. Dies schließt auch Unternehmenszukäufe ein. Über Peter Möhrle Holding Die Peter Möhrle Holding ist das Family Office der Unternehmerfamilie Peter Möhrle mit Sitz in Hamburg. Die Holding ist in drei Schwerpunktbereichen aktiv: Unternehmensbeteiligungen, Vermögensmanagement und Immobilieninvestitionen. Im Rahmen der Unternehmensbeteiligungen begleitet die Holding regelmäßig mittelständische Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Internationalisierungsstrategie, der Erschließung neuer Absatzmärkte sowie der Realisierung von organischem und anorganischem Wachstum. Die Holding geht im Wesentlichen aus der Einbringung der Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Baumarktkette Max Bahr an die Praktiker AG im Jahr 2007 hervor. Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 500 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten. (Ende) Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing/München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 89 85608-173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1598007300711 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 21, 2020 06:55 ET (10:55 GMT)





