Wie heißt es doch so schön? Gleich und gleich gesellt sich gern. Und genau dafür will eine neue Dating-App sorgen - ausschließlich für Besitzer eines Tesla. Dating-Apps sind im digitalen Zeitalter mittlerweile für viele eine legitime Option, um den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Man kann sich Profile anlegen, in denen man theoretisch alles über sich preisgeben kann. Politische Einstellung, Lieblingstiere, Hobbys - der Kreativität und Offenheit sind keine Grenzen gesetzt. So swipen sich die Leute durch die Apps, auf der Suche nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...