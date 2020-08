Bonn (ots) - Im Hafen von Beirut explodieren fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat. Mehr als 220 Menschen sterben, 7000 werden verletzt, Zehntausende werden obdachlos, weil ihre Häuser zerstört sind. Der hochverschuldete Libanon befindet sich ohnehin in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise, nun diese gewaltige Katastrophe, mitten in der Coronazeit.In phoenix plus "Libanon - Staat am Abrgrund?" gehen Angela Claren-Moringen und Hans-Werner Fittkau der Frage nach, was aus diesem einst so modernen Land im Nahen Osten wohl wird. Kann es einen Neuanfang geben, wie es dort viele junge Menschen hoffen oder ist das krisengebeutelte Land chancenlos den Interessen externer Mächte ausgeliefert? Ist der Libanon tatsächlich ein Staat am Abgrund?Gäste der Sendung sind die Studentin Ginan Osman in Beirut, der Nahost-Experte und Autor Marcel Pott sowie Christian Hanelt, Leiter des Projekts "Europa und der Nahe Osten" der Bertelsmann-Stiftung, Moderator ist Hans-Werner Fittkau.Die Sendung ist auch auf dem YouTube-Kanal von phoenix zu sehen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4685845