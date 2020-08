Wien (www.fondscheck.de) - Nur ein gutes Jahr hat der Long-Short-Aktienfonds Neuberger Berman Absolute Alpha durchgehalten, so die Experten von "FONDS professionell".Jetzt habe die US-Gesellschaft das im März 2019 aufgelegte Portfolio abgewickelt. Zum Hintergrund habe eine Sprecherin der Fondsgesellschaft gegenüber der Redaktion erklärt: "Die geringe Größe der in Irland domizilierten UCITS-Variante macht es schwierig, die Strategie in diesem Vehikel effizient weiter zu verfolgen. Daher haben wir im bestmöglichen Interesse der bestehenden Anleger die Entscheidung getroffen, den Fonds zu schließen." ...

