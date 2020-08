Wendlingen (ots) -- Neue Website, neues Franchisevideo (https://vimeo.com/sternagentur/review/450011202/6829e9e9cb), neue Franchisebroschüre- Verlässlicher Partner der traditionellen Optikerfachgeschäfte pro optik, die drittgrößte Optikerkette Deutschlands, befindet sich aktuell auf starkem Wachstumskurs. Mit seinem neuen Franchisemodell, das auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit bestehenden Traditionsbetrieben setzt, will das Unternehmen bundesweit nun zahlreiche weitere Fachgeschäfte eröffnen. Neben einem komplett überarbeiteten Webauftritt unter www.prooptik.de (https://www.prooptik.de/augenoptik/) stellt das Unternehmen potenziellen Franchisenehmern nun auch einen neuen Movie und eine Franchisebroschüre vor. Ziel ist die Eröffnung von rund 250 neuen Fachgeschäften in den nächsten fünf Jahren. Dazu Micha S. Siebenhandl, der CEO von pro optik: "Wir wollen weiter stark wachsen. Dafür haben wir nun eine Reihe von Tools entwickelt, mit denen wir noch mehr traditionelle Optikerbetriebe davon überzeugen werden, mit uns zu arbeiten. Wir stellen uns dabei an ihre Seite und bieten Ihnen eine Zukunftslösung, mit der sie ihr Geschäft sogar weiter ausbauen können. Denn die Zusammenarbeit mit pro optik ist immer professionell, produktiv und profitabel."Um das organische Wachstum kümmert sich bei der dynamischen Optikerkette deshalb ein eigenes Expansionsteam. "Wir spüren großen Bedarf im Markt", freut sich Siebenhandl. "Wir haben zahlreiche bestehende Partner, die weitere Fachgeschäfte eröffnen wollen, aber auch einen deutlichen Zustrom von neuen Interessenten." Der Markt für Brillen und Kontaktlinsen wächst seit Jahren kontinuierlich, die Zahl der Optikerbetriebe in Deutschland dagegen ist konstant. "Wir wollen die besten Franchisegeber im Markt sein", sagt Siebenhandl, "deshalb investieren wir auf breiter Front in Marketing und in unsere Fachgeschäfte."Neue Website mit Store LocatorErst kürzlich wurde die neue Website livegeschaltet, die den Kunden einen direkten Zugang zu allen Fachgeschäften und deren Ansprechpartnern bietet. Und auch sämtliche Marketingunterlagen werden nach und nach einem Relaunch unterzogen. Speziell für den Franchisemarkt wurde eine Expansionskampagne entwickelt, die den potenziellen Partnern unter anderem mit einem emotionalen Movie und einer ausführlichen Franchisebroschüre die Vorteile von pro optik aufzeigt. Interessierte und Fachhändler können sich dafür unter www.prooptik.de/franchise (https://www.prooptik.de/augenoptik/ueber-pro-optik/franchise/) registrieren.Über pro optik:pro optik ist die drittgrößte Optikerkette in Deutschland mit 145 Fachgeschäften. Das Unternehmen hat im Jahr 2018 insgesamt 125 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Mit Sitz in Wendlingen blickt pro optik auf eine erfolgreiche Entwicklung und auf kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit war die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik.www.prooptik.de (https://www.prooptik.de/)Über PARAGON PARTNERS:PARAGON PARTNERS ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die mit 1,2 Mrd. Euro verwaltetem Eigenkapital auf Investitionen in mittelständischen Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich spezialisiert ist. PARAGON PARTNERS beteiligt sich an etablierten, mittelständischen Unternehmen mit operativem Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial, um die Marktposition seiner Portfoliounternehmen als aktiver Gesellschafter nachhaltig auszubauen. Ziel ist es, die operative Leistungsfähigkeit der Portfoliounternehmen zu erhöhen und deren nachhaltiges Wachstum zu fördern. PARAGON PARTNERS hat seinen Sitz in München.www.paragon.de (https://www.paragon.de/)Pressekontakt:Deutscher Pressestern®Bierstadter Str. 9a65189 WiesbadenCaroline WittemannE-Mail: c.wittemann@public-star.deTel.: +49 611 39539-22Web: www.deutscher-pressestern.deOriginal-Content von: pro optik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143310/4685954