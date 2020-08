Auf Lanxess kaufen Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call (WKN MC8ED6). Der Spezialchemie-Konzern wird nächsten Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten und bestätigte letzte Woche seine Prognose für den Gewinn vor Steuern, der dieses Jahr zwischen 800 und 900 Millionen Euro liegen soll. Die Lanxess-Aktie gewinnt 1% auf 49,80 Euro. Zudem wird in Stuttgart ein Knock-out-Call (WKN HW0FLN) auf den Essener Energieversorger RWE fast ausschließlich gekauft. RWE konnte in der laufenden ...

