Die Münchner Investment Boutique Capital Lounge GmbH, eine Tochter der in Wien gelisteten Signature AG, hat eine Marktstudie über Rumänien als Börsenplatz durchgeführt. Die Marktstudie umfasst alle 374 in Rumänien gehandelten Emittenten, die größtenteils im börsenregulierten AeRO Segment notieren. Auf 70 Seiten werden Marktstruktur, Investorenprofile (institutionell als auch privat), Handelsvolumina und Performance-Daten in englischer Sprache präsentiert. Die soeben veröffentlichte Studie wird dabei zum Anlass genommen, unsere umfassende Datenbank entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Hierbei wird die Technologie der jüngst erworbenen Minderheitsbeteiligung an SPAYT - Secure Payments Technology - zum Einsatz kommen ....

