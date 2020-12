Der Countdown für einen der größten Börsengänge des Jahres läuft: Am Donnerstag wird Airbnb, das Online-Portal zur Vermietung von Unterkünften, den Schritt aufs Parkett wagen. In einer Branche, die inmitten der Corona-Krise zuletzt stark gelitten hat.? Airbnb wagt inmitten der Corona-Pandemie den Börsengang? Milliardenbewertung trotz Verlusten auf Jahressicht? Mehr Tech- als TouristikkonzernDie Touristikbranche wurde von der Corona-Pandemie in besonderem Maßen getroffen. Die Buchungszahlen ...

