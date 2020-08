NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende müssen sich die Anleger beim Dow Jones Industrial auf Verluste einstellen: Der Broker IG taxierte den bekanntesten Aktienindex der USA eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,38 Prozent tiefer bei 27 634 Punkten, womit er auf ein Wochenminus von rund einem Prozent zusteuert. Abzuwarten bleibt, ob sich die Technologiebörse Nasdaq am Freitag einmal mehr von der Dow-Schwäche abkoppeln und ihre Rekordrally fortsetzen kann.



Die Anleger warten auf kurz nach dem Börsenstart anstehende, aktuelle Stimmungsdaten von den amerikanischen Unternehmen. In der Eurozone belegten die jüngsten Daten eine deutliche Eintrübung, wogegen Analysten mit einer moderaten Aufhellung gerechnet hatten.



Gute Nachrichten gab es aus der Pharmabranche: Die Forschungspartner Pfizer und Biontech kommen bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus eigenen Aussagen zufolge voran. Weitere Daten aus einer Studie der frühen Phase I mit dem Wirkstoffkandidaten BNT162b2 seien positiv ausgefallen, teilten der US-Pharmakonzern und das Mainzer Biotechunternehmen bereits am Donnerstagabend gemeinsam mit. Der Wirkstoff habe sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt. Die Anteilsscheine der beiden Unternehmen legten vorbörslich um knapp ein beziehungsweise mehr als sieben Prozent zu.



Beim Landwirtschafts- und Baumaschinen-Hersteller Deere sorgten optimistischere Jahresziele für ein Kursplus von dreieinhalb Prozent. Zudem fiel der Gewinn je Aktie im abgelaufenen Geschäftsquartal besser als erwartet aus. Auch der Sportschuhhändler Foot Locker überraschte die Anleger mit seinen Quartalsresultaten positiv, was die Aktien um über siebeneinhalb Prozent steigen ließ./gl/fba



US7170811035, US3448491049, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US09075V1026

