Was für eine Performance! Die Aktie der Baumarktkette konnte von ihrem Corona-Tief Mitte März bei rund 13 Euro auf inzwischen über 37 Euro klettern, also eine Wertentwicklung von rund 185 %. Und das wohl auch zu recht. Denn es gelang Hornbach, die Corona-Krise zu seinem Vorteil zu nutzen. Zwar hatte man ebenfalls mit einigen Filialschließungen zu kämpfen. Dennoch gehörten Baumärkte vor allem in Deutschland zu den Geschäften, die auch während des Lockdown offen bleiben konnten.Entsprechend optimistisch ist der Markt hinsichtlich der anstehenden Q2-Zahlen per Ende August. Bereits im ersten Fiskalquartal, das im Mai endete, konnte Hornbach Baumarkt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 Euro deutlich mehr verdienen als im gesamten vorangegangenen Jahr.

