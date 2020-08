Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX schwächelt vor dem Wochenende, aber auch schon vorher hatte er sich nicht an die Rekordjagd der Wall Street angeschlossen. Zertifikateexperte Anouch Wilhelms, Société Générale, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, warum der DAX den US-Börsen so hinterher hinkt und welche Entwicklung er dem Leitindex in der nächsten Zeit zutraut. Wie Anleger und Börsen-Interessierte mit Hilfe eines Börsenspiels ihre Fähigkeiten schulen und auf die Probe stellen können, erklärt er in der vollständigen Ausgabe von "Zertifikate Aktuell".