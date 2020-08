DGAP-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Bitcoin Group SE hält ordentliche Hauptversammlung 2020 ab



21.08.2020 / 16:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bitcoin Group SE hält ordentliche Hauptversammlung 2020 ab - Hohe Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen - Position als führender Verwahrer für Krypto-Assets soll deutlich ausgebaut werden - Erschließung neuer Umsatzpotenziale Herford, 21. August 2020 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute ihre Hauptversammlung 2020 erfolgreich durchgeführt. Unter Wahrung höchster Hygiene- und Gesundheitsstandards konnte das Event als Präsenzveranstaltung in Herford stattfinden. Die Anteilseigner stimmten in allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit deutlichen Mehrheiten zu. So folgten die anwesenden Aktionäre der Bitcoin Group SE der Empfehlung der Verwaltung, die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten. Ebenso gaben die Aktionäre ihre Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bitcoin Group SE und der futurum bank AG. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer wurde die GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, Frankfurt, gewählt. "Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Dank der steigenden Nachfrage nach Kryptowährungen verzeichnen wir einen robusten Kundenzustrom für unseren Krypotwährungshandelsplatz bitcoin.de. Wir arbeiten kontinuierlich an der Ausweitung und Verbesserung unserer Dienstleistungen. Im Fokus steht nun die Öffnung unserer Plattform für institutionelle Anleger, um der steigenden Popularität von Krypto-Assets für professionelle Anleger Rechnung zu tragen. Das erschließt der Gruppe neue Umsatzpotenziale", sagt der geschäftsführende Direktor der Bitcoin Group SE, Marco Bodewein. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Bitcoin Group SE unter

bitcoingroup.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Ethereum betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Zudem hält die Bitcoin Group SE 100 % der Anteile an der futurum bank AG (vormals Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH). Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.

Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Bitcoin-Handelsplatz und mit mehr als 800.000 Kunden zugleich Europas größter Bitcoin-Marktplatz. Nach mehr als 7,5-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Bitcoin-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen hingegen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (letzte Prüfung zum Stichtag 08. Oktober 2019) prüfen. Die einzigartige Integration mit einem Bankkonto der Fidor-Bank über den Expresshandel erlaubt es, den Handel so schnell wie auf einer Börse abzuwickeln. Neben Bitcoin können auf Bitcoin.de Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) und Bitcoin Satoshi Vision (BSV) gegen Euro gehandelt werden. Kontakt:

Bitcoin Group SE

Marco Bodewein

Nordstraße 14

32051 Herford

E-Mail: ir2019@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Jens Jüttner

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: jj@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

21.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de