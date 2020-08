Wien (www.anleihencheck.de) - Nächste Woche stehen neben der zweiten Schätzung des BIP-Wachstums für das zweite Quartal, viel beachtete Indikatoren zum persönlichen Konsum in den USA bevor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dem ausgeprägten Konsumrückgang im März und April von kumuliert 18,1% sei in den Monaten Mai und Juni ein überraschend starker Rebound von kumuliert 14% gefolgt. Während der Güterkonsum das Vorkrisenniveau bereits wieder überschritten habe, bleibe der Konsum von Dienstleistungen mit 11,3% noch deutlich unter dem Jahresendwert 2019. Eine fortgesetzte nachhaltige Erholung im privaten Konsum müsste demnach vorwiegend vom Dienstleistungssektor getrieben werden. Da sich der Virusverlauf seit Ende Juni jedoch verschlechtert habe, sei von einer Reduktion der Wachstumsdynamik im privaten Konsum auszugehen, worauf der vergleichsweise geringe Anstieg der realen Einzelhandelsumsätze von 0,7% p.m. im Juli bereits hindeute. ...

