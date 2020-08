DJ PTA-News: Karwendelbahn AG: Münchener Merkur verbreitet Fake-News/Video zeigt nicht Parkplatz in Mittenwald, sondern in den USAUnternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Mittenwald (pta030/21.08.2020/17:03) - Der Münchener Merkur hat am 18.08.2020 über das Verhalten von einigen Nutzern des Parkplatzes in Mittenwald berichtet, die dort ihre Wohnmobile abstellen. Wie immer war die Berichterstattung des Münchener Merkur einseitig und falsch. Seit Jahren erfolgt durch den Münchener Merkur eine einseitige Berichterstattung, die man wie folgt bezeichnen kann: Glorifizierung des Bürgermeisters von Mittenwald und Herabwürdigung der Verantwortlichen der Karwendelbahn. Mit einer neutralen Berichterstattung hat diese jahrelange Praxis nichts zu tun. Nun allerdings hat der Münchener Merkur auf seiner Homepage einen ca. 1-minütigen Film veröffentlicht, um die Verhältnisse auf einem Parkplatz in Mittenwald darzustellen. Dieser Film zeigt Aufnahmen, die nicht aus Mittenwald stammen. Dieser Film ist Fake-News und übelste Propaganda. Die Aufnahmen stammen höchstwahrscheinlich von einem Parkplatz in Amerika. Wenn die Presse in Deutschland sich darüber beschwert, dass sich immer mehr Menschen von der Berichterstattung der Mainstreammedien abwenden, so hat dies doch offensichtlich einen Grund. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland erwartet von der Presse eine neutrale, kritische Berichterstattung und keine Glorifizierung von unseren Politikern. Wenn dann auch noch der Münchener Merkur, der offensichtlich meint, ein seriöses Medium zu sein, einen Film mit Filmaufnahmen veröffentlicht, die höchstwahrscheinlich aus den USA stammen, anstatt von Mittenwald, braucht sich niemand mehr zu wundern, wenn man von den Mainstreammedien nur noch von Lügenpresse spricht. Dieser Film vom Münchener Merkur ist gefaked. Der Münchener Merkur muss nun offiziell als Lügenpresse bezeichnet werden. Der Münchener Merkur wird aufgefordert, das Video zu löschen. Das Video ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/ mittenwald-campingplatz-illegal-parkplatz-coronavirus-anwohner-party-muell-aerger-gap-90021774.html (Ende) Aussender: Karwendelbahn AG Adresse: Alpenkorpsstraße 1, 82481 Mittenwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang W. Reich Tel.: +49 7321 2748836 E-Mail: service@karwendelbahn.de Website: www.karwendelbahn.de ISIN(s): DE0008257601 (Aktie) Börsen: - [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1598022180728 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 21, 2020 11:03 ET (15:03 GMT)





