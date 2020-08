DJ Fortum-Chef will Neuanfang mit Uniper

BERLIN (Dow Jones)--Nach den jahrelangen Querelen will der Fortum-Chef Markus Rauramo einen Neuanfang in der Beziehung zur Tochtergesellschaft Uniper. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen", sagte Raumaro, der den Vorsitz des finnischen Energiekonzerns Anfang Juli übernommen hat, dem Handelsblatt. Fortum war mit der Übernahme Unipers im Herbst 2017 lange auf Widerstand gestoßen und konnte sich erst in diesem Jahr eine 75-prozentige Mehrheit sichern.

"Ich verstehe, dass Uniper sich mit unserem Einstieg zunächst schwergetan hat", räumte Rauramo ein. Uniper sei damals gerade erst von Eon an die Börse gebracht worden, das Management habe engagiert Zukunftspläne entworfen und dann sei überraschend Fortum eingestiegen. "Das war schon ein fundamentaler Eingriff - und so etwas braucht Zeit, um es zu akzeptieren."

Aber nachdem auch bei Uniper das Management gewechselt habe, sei es Zeit für einen Neuanfang: "Wir betrachten uns inzwischen als ein Unternehmen, auch wenn Uniper rechtlich selbstständig ist und an der Börse platziert bleibt", sagte Rauramo: "Unsere Zusage, auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und einen Squeeze-out zu verzichten, gilt zwar nur bis Ende 2021, aber das heißt nicht automatisch, dass wir das danach anstreben." Fortum sei mit seiner derzeitigen Position "sehr zufrieden" - für alle Ewigkeiten könne man so eine Garantie aber eben auch nicht geben.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2020 11:40 ET (15:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.