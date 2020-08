DJ XETRA-SCHLUSS/Schwache Einkaufsmanagerindizes drücken auf DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone haben den deutschen Aktienindex zum Wochenschluss belastet. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 12.765 Punkte. Der Sammelindex aus der Eurozone verringerte sich im August stärker als erwartet auf 51,6 Zähler von 54,9 im Vormonat. Vorhergesagt war nur ein Rückgang auf 54,7 Punkte. Die Daten sprechen nach Einschätzung von Analysten für eine nur stockende Erholung der europäischen Wirtschaft. Ein gewisses Gegengewicht bildeten bessere Einkaufsmanagerindizes aus den USA. Der kleine Verfall von Index-Optionen spielte nur eine untergeordnete Rolle.

Als stützend für das Sentiment, wenngleich die Aktie nicht davon profitierte, wurde gewertet, dass Bayer in den USA einen Großteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt hat. Damit gebe es ein Prozessrisiko weniger für den Pharmakonzern, hieß es im Handel. Mit Klägeranwälten seien Vereinbarungen getroffen worden, mit denen etwa 90 Prozent der insgesamt knapp 39.000 Klagen beigelegt würden. Zur Beilegung sei eine Zahlung von insgesamt etwa 1,6 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Bayer verloren 0,6 Prozent.

Für die Aktie von LPKF ging es um 1,5 Prozent nach unten. "Die Aufträge sind bei LPKF momentan das Problem", so ein Aktienhändler. Zum einen sei der Bestand gegenüber dem Vorjahr rückläufig, zum anderen komme es nun noch zu Verschiebungen. Gemäß einem Bericht will der Lasertechnikspezialist auf Auftragsverschiebungen mit einem verschärften Sparkurs und verlängerter Kurzarbeit reagieren. Ab kommender Woche notiert der Wert für Wirecard im TecDAX. Wirecard gewannen am letzten Tag der Zugehörigkeit zur DAX-Familie 1,1 Prozent.

Dermapharm fielen um 6,8 Prozent. Die angehobene Prognose wurde im Handel als "zu konservativ" eingestuft. So erwartet das Unternehmen beim EBITDA einen Anstieg um 8 bis 10 Prozent, die Markterwartung liege mit 17 Prozent dagegen darüber, hieß es im Handel. Hamburger Hafen verloren optisch 5,5 Prozent - das Unternehmen schüttete seine Dividende aus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 72,0 (Vortag: 54,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,12 (Vortag: 2,32) Milliarden Euro. Es gab sechs Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.764,80 -0,51% -3,65% DAX-Future 12.750,00 -0,59% -2,44% XDAX 12.754,96 -0,90% -2,89% MDAX 27.266,79 +0,22% -3,69% TecDAX 3.087,59 +0,14% +2,41% SDAX 12.499,18 -0,19% -0,10% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,14 17 ===

