Nachdem der Reiseveranstalter aus Hannover am gestrigen Donnerstag eine heftige Klatsche auf dem Aktienmarkt erleben musste, konnte sich der Aktienkurs heute wieder gut erholen und dominiert den Markt mit einem satten Plus. Die Anleger scheinen ihr Vertrauen in diese Aktie und in dieses Unternehmen zurückgewonnen zu haben und sind trotz der gestrigen schlechten Nachrichten guten Mutes, dass diese Aktie wichtig bleiben wird!

Anleger-Tipp: Wie wird es für TUI weitergehen? Die Zeichen stehen wieder gut und der Aufwind könnte erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...