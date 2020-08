Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten hat in den Tagen seit unserer letzten Kommentierung (vom 23.07.) eine starke Vorstellung abgeliefert. So ganz überraschend kam der Test der 10,0 US-Dollar zu Monatsbeginn nicht. Nach dem Höhenflug ist allerdings erst einmal konsolidieren angesagt… Rückblick. In unserer Kommentierung vom 23.07. hieß es u.a. "[…] Im Vorfeld der Q2-Zahlen (geplante Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...