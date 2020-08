Am 20.08. legte die zu den führenden asiatischen Automobil-Vertriebshäusern zählende CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD. (KYG211921021) hervorragende Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 vor, wie sie besser kaum hätten ausfallen können und auch alle Analystenerwartungen übertrafen.Erst am 03.07. (siehe auch ausführlicheres Unternehmensprofil in unserer Analyse) hatten wir ausdrücklich dazu geraten, auch angesichts der zunehmend boomenden Autoabsatz-Zahlen von TESLA in China ebenso Hongkonger Aktiendirektanlagen in chinesische Automobilvertriebshäuser mit Fokus auf dem Luxusklassen-Segment als eine zweifellos genauso interessante, dabei aber bei weitem günstiger und transparenter als TESLA bewertete Anlagealternative doch unbedingt künftig mit in die Zusammenstellung eines ausgewogenen globalen Aktiendepots einzubeziehen.

