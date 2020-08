DJ TAG Immobilien kauft Wandelanleihen für 131 Millionen Euro zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG hat ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 131 Millionen Euro zurückerworben. Dies entspricht 50 Prozent des ausstehenden Gesamtnennbetrags von 262 Millionen Euro der entsprechenden Anleihe mit Fälligkeit 2022, wie das Unternehmen mitteilte.

Zudem kündigte TAG an, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen Wandelschuldverschreibungen sowie den teilweisen Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2022 auf 25,1949 Euro festgelegt wurde. Die Wandlungsprämie liege bei 35 Prozent, woraus ein anfänglicher Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 34,01 Euro resultiere.

August 21, 2020 13:40 ET (17:40 GMT)

