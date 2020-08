An der Börse findet der S&P 500 derzeit keine klare Richtung. Das Kursbarometer gewinnt 5 Punkte. Bären und Bullen halten sich aktuell an der Börse die Waage. Der S&P 500 gewann nur minimal um 0,36 Prozent an Wert. Das Börsenbarometer kommt jetzt auf 3.393 Punkte. Diese Aktien können aktuell zulegen Unter den Wertpapieren im Index ragen die Wertpapiere von John Deere: /john_deere-aktie, Ulta Beauty: /ulta_beauty-aktie und Nvidia: /nvidia-aktie positiv hervor.

