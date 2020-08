Wie das Nachrichtenportal "EU-info' heute berichtet, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel angesichts der Lage im Amazonas-Gebiet "erhebliche Zweifel' an der Umsetzung desEU-Handelsabkommens mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur.Sie sähe die Abholzung und Brandrodungen im Amazonas danach "mit großer Sorge', sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute. Deshalb stellten sich in diesem Zusammenhang ernsthafte Fragen, etwa, ob eine Umsetzung des Abkommens in dem intendierten Geist zurzeit gewährleistet wäre.Es gäbe aus heutiger Sicht erhebliche Zweifel, ob das Abkommen so wie intendiert auch umgesetzt werden könnte, wenn man auf die aktuellen Entwicklungen, die massiven Waldverluste, die es dort zu beklagen gibt, schaut.

