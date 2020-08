Unter Bezug auf das US-Justizministerium und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in dieser Woche mit, dass die Scotiabank (Bank of Nova Scotia), die drittgrößte kanadische Geschäftsbank, in Zusammenhang mit Vorwürfen, den Edelmetallmarkt manipuliert zu haben, eine Vergleichsvereinbarungen unterzeichnet hat.Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Scotiabank eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 127,5 Mio. US-Dollar zahlen.Die Strafgebühr besteht aus einer Zahlung von 60,4 Mio. US-Dollar an das US-Justizministerium und Zahlungen von 42 Mio. US-Dollar und 17 Mio. US-Dollar an die CFTC aufgrund von Irreführung und Falschaussagen während der vorangegangenen Untersuchung.Der zuständigen Abteilung für den Metallhandel der Scotiabank wird vorgeworfen, über mehrere Jahre durch sogenanntes "Spoofing' die Edelmetallmärkte manipuliert zu haben. 4 Händler der Bank sollen von Januar 2008 bis Juli 2016 Tausende Male Orders für Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-Futurekontrakte platziert haben, um sie dann wieder zu löschen, bevor sie ausgeführt wurden. Auf diese Weise wurde ein verzerrtes Bild von Angebot und Nachfrage erzeugt und damit die Edelmetallpreisfindung massiv beeinträchtigt. Die entsprechenden Edelmetall-Händler arbeiteten den Angaben zufolge in New York, London und Hongkong.

