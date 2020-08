Fortnite-Entwickler Epic Games zündet die nächste Stufe in der öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung mit Apple. Am Sonntag startet mit dem Free-Fortnite-Cup ein großes Anti-Apple-Turnier. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Aus Protest gegen die 30-prozentige Gebühr, die Apple für Umsätze von Apps in seinem Appstore erhebt, hatte Fortnite-Entwickler Epic Games für das populäre Spiel ein eigenes Zahlungssystem angekündigt. Wie zu erwarten war, schmiss Apple die Fortnite-App daraufhin aus dem Appstore, Epic reichte Klage gegen den Appstore-Betreiber ein. Apple drohte dann, den ...

