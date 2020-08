Die Luftfahrt-Branche hat in der Coronakrise eine Bruchlandung hingelegt. Mit der Lufthansa und der irischen Fluggesellschaft Ryanair hat es zwei ungleiche Konkurrenten gleichermaßen erwischt. DER AKTIONÄR wagt ein Gedankenspiel, welche Airline stärker profitieren kännte, falls ein Corona-Impfstoff entdeckt wird.Ryanair fährt eine aggressive Restart-Strategie. So sollen bis September 90 Prozent aller Ziele wieder angeflogen werden. Die Lufthansa will bis dahin nur etwa 70 Prozent ihrer Strecken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...