In der Kalenderwoche 34 (17. bis 21. August 2020) bestätigt die Euroboden GmbH offiziell die Emission einer neuen Unternehmensanleihe. Diese soll vorbehaltlich der Prospektbilligung im vierten Quartal des Jahres erfolgen - die öffentliche Zeichnungsphase soll vom 02. bis 13. November 2020 laufen, zuvor soll den Inhabern der Euroboden-Anleihe 2017/22 ein Umtauschangebot vorgelegt werden. Eckdaten wie Emissionsvolumen und Zinskupon sind bislang noch nicht bekannt. In der kommenden Woche startet unterdessen die Zeichnungsphase für die neue 6,75%-Anleihe der Coreo AG, die ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro haben wird. Der Wertpapierprospekt wurde in dieser Woche gebilligt, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Die Eyemaxx Real Estate AG hat indes die Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe 2020/25 (WKN A289PZ) mit einem platzierten Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro beendet. Das gesamte Emissionsvolumen ist nunmehr erstrangig mit Immobilien vornehmlich aus dem Logistikbereich besichert. Das maximale Emissionsvolumen der 5,50%-Eyemaxx-Anleihe liegt bei 30 Mio. Euro.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die neue 6,75%-Anleihe der reconcept GmbH (WKN A289R8) in dieser Woche neu in sein Portfolio aufgenommen. Die Zeichnungsphase für die Anleihe endete am Donnerstag dieser Woche, nun notiert die "grüne Anleihe" im Freiverkehr der Börse Frankfurt. In einem Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die reconcept-Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Dagegen hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in den letzten Tagen von der Anleihe der SGL TransGroup International A/S (WKN A2R9NL) sowie der Anleihe der Fiven AS (WKN A2RZRJ) getrennt.

Finanzkennzahlen - die JDC Group AG kann im ersten Halbjahr 2020 sowohl Umsatz als auch EBITDA deutlich steigern und sieht sich in ihrer "Digital-Strategie" bestätigt. Trotz Corona-Krise hält JDC an der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von ...

