von Wolfgang Ehrensberger, €uro am SonntagDas Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat einen fulminanten Start an der US-Technologiebörse Nasdaq hingelegt. Bereits am ersten Handelstag verdreifachte sich die Aktie und baute an den Folgetagen ihre Kursgewinne noch weiter aus. Mittlerweile bringt es Curevac auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...