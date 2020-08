Dividenden sind eine wunderbare Sache, denn sie ermöglichen es den Anlegern, das Geld entweder für den täglichen Lebensunterhalt zu verwenden oder es über Reinvestitionen wieder in Aktien zu stecken. So oder so, Dividenden sind ein großer Gewinn für Anleger. Aber zu einer Dividende gehört mehr als nur das, denn du kannst die Dividendenrendite eines Unternehmens nutzen, um deinen Investitionsansatz zu gestalten. Hier sind drei Dividendentipps, die auf dieser Grundlage basieren und mit denen du Tausende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...