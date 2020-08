Chipgigant Intel (WKN: 855681) dominiert seit Jahrzehnten den Privatkundenmarkt. Auch im Bereich der Serverchips liegt der Konzern mit einem Marktanteil jenseits von 90 % meilenweit vorne. In den letzten Jahren hat Konkurrent AMD (WKN: 863186) aber an Boden gewonnen. An der Börse wurde das großzügig honoriert. Denn über die letzten fünf Jahre ist die AMD-Aktie mit 150 % etwa doppelt so stark gestiegen wie die Intel-Aktie. Aber es gibt dennoch gute Gründe, die für Intel sprechen. Intel ist hochprofitabel ...

