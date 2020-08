Der Corona-Crash war für den TSI Fonds nur eine kurze Verschnaufpause. Die ausgeklügelte Strategie sorgte zuletzt dafür, dass der Fonds aktuell in Richtung Allzeithoch steigt - kein Wunder! So notieren etliche Highflyer aus dem Fondsportfolio am Allzeithoch. Währenddessen notiert der DAX noch deutlich unter seinem Corona-Hoch.Trotz Corona hat der TSI-Fonds in den letzten 10 Monaten nur drei Monate mit einem Verlust abgeschnitten. Allein die in den vergangenen knapp fünf Monaten hat der TSI-Fonds ...

