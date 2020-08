Vor dem Wochenende ist es beim Dow Jones wieder nach oben in Richtung der 28.000 Punkte gegangen. Getrieben von erfreulichen Konjunkturindikatoren und einer Kursrallye bei den gewichtigen Apple-Aktien kletterte der New Yorker Leitindex am Freitag um 0,69 Prozent auf 27.930,33 Punkte. Damit konnte er sein drohendes Wochenminus in letzter Minute so gut wie ausgleichen. Eine Befreiung aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne gelang ihm aber weiter nicht.Frische Wirtschaftsdaten aus den USA streuten zu Wochenschluss ...

