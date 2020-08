Salafisten, Dschihadisten, Gefährder bleiben gefährlich - So habe ich vor kurzem wie auch seit Jahren kontinuierlich und beständig gewarnt. Wir dürfen angesichts der angeblich sinkenden Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland nicht aufatmen und in Siegestaumel verfallen - der Kampf gegen den Salafismus und radikal Islamismus ist und bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...