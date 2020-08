BioNTech und der US-Partner Pfizer haben weitere Daten aus einer Studie der frühen Phase 1 mit dem Wirkstoffkandidaten BNT162b2 veröffentlicht. Diese seien positiv ausgefallen, teilten der US-Pharmakonzern und das Mainzer Biotechunternehmen am Donnerstagabend gemeinsam mit. Der Wirkstoff habe sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt.An der Börse gab es Beifall: An der Nasdaq ging die Aktie von BioNTech am Freitag mit einem Plus von ...

