Casella Waste (CWST): Allzeithoch im Visier! >>> PULLBACK SETUP <<<

Symbol:ISIN:Die Aktie des Entsorgungsunternehmens hatte im Februar und März deutliche Kursverluste hinnehmen müssen, hat sich aber bald auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte hochgearbeitet und Anfang August ein neues Allzeithoch erreicht. Den aktuellen Rücksetzer inklusive Umkehrkerze am 20er-EMA interpretieren wir als bullische Chartformation.Das 1975 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf Entsorgungsdienstleistungen in sechs US-Bundesstaaten im Nordosten der USA. Bei den letzten Quartalszahlen lag der Gewinn deutlich über den Erwartungen bei leicht gestiegenem Umsatz. Für das laufende Geschäftsjahr geht man von „einem stabilen bis leicht verbesserten wirtschaftlichen Umfeld“ aus.Kaufsignal: 56.58 USD, Kursziel: 59.68 USD, Stopp Loss: 55.09 USDWir setzten den Trigger knapp oberhalb der einmal gekreuzten Widerstandslinie und den Stopp Loss unter der Tageskerze vom Freitag. Als Kursziel haben wir das Allzeithoch im Visier und kommen somit auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.1.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CWST.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/casella-waste-cwst-allzeithoch-im-visier/