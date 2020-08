GoldIn der vergangenen Handelswoche zeigte sich bei den Edelmetallen eine relativ seltene Divergenz, während sich insgesamt die Konsolidierung weiter fortsetzte.Der US-Dollar legte gegen den Euro im Wochenvergleich 0,73 % zu, was jedoch die höhere Volatilität nicht sichtbar macht. Denn nach der Veröffentlichung der FED-Protokolle kam es zur Wochenmitte zu einer kleinen "versuchten' Trendumkehr des Dollar in Richtung eines stärkeren US-Dollars. Dieser kurzfristige Richtungswechsel drückte dann auch die Edelmetalle in unterschiedlichem Ausmaß.Die Aktienmärkte, vor allem die Technologieaktien, legten erneut zu. Im Mittelpunkt stand in den USA auch die Kür des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Parallel dazu stiegen die Corona-Infektionszahlen weltweit weiter an.

