Pva Tepla hat jüngst Zahlen für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht, die gemischt ausgefallen sind. So reduzierte sich in den ersten 6 Monaten der Umsatz zwar um 4,0% auf 60,75mEUR, im zweiten Quartal konnte dagegen im Vergleich zum Vorjahresquartal ein leichter Umsatzanstieg von 1,3% auf 34,32mEUR erzielt werden. Umsatzseitig hat sich dabei vor allem der Industriebereich gut halten können, dessen Umsätze zwar im ersten Halbjahr leicht um 2,6% auf 19,95mEUR sanken, im zweiten Quartal dagegen wieder um 10,4% auf 11,18mEUR gestiegen sind. Dazu beigetragen hat die Auftragsbearbeitung von Vakuumanlagen für den Hartmetallmarkt sowie Lötanlagen für verschiedene Märkte. Der Umsatz im Halbleiterbereich reduzierte sich dagegen sowohl auf Halbjahresbasis (40,79mEUR / -4,7%) als auch im zweiten Quartal (23,15mEUR / -2,6%). Umsatztreiber in diesem Segment war einerseits ein Großauftrag zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen sowie andererseits die gute Nachfrage nach Ultraschallmesssystemen für die Halbleiterproduktion. Diese sind zugleich unverändert die umsatzstärksten Produktbereiche in diesem Segment. Insgesamt war die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr jedoch auch durch die Reisebeschränkungen in Folge der COVID-19 Pandemie negativ beeinflusst, da Maschinen nicht zum Kunden geliefert bzw. nicht beim Kunden installiert werden konnten.



Lesen Sie hier weiter: Download

PVA TEPLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de