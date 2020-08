* Kennen Sie die Dow-Strategie?* Dow-Theorie Warnsignal schon seit Juli 2019* Bedenkliche Konzentration des Kursanstiegs auf nur 5 Aktien* Auch diese Spekulationsblase platzt* Minenaktien am Beginn einer langfristigen Hausse* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Anonymer Krankenschein für Menschen ohne Papiere

Liebe Leser,



diese Woche hat der Technologiekonzern Apple eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar erreicht. Damit ist der Handy-Hersteller trotz seit Jahren schon stagnierenden Absatzzahlen das wertvollste Unternehmen der Welt und das erste Unternehmen, das diese Bewertungs-Schallmauer - wenn auch nur kurz - überwunden hat.



Warum erzähle ich Ihnen das? Sicher nicht, weil ich mich wie viele meiner Kollegen in den Lobgesang um Apple einreihen möchte. Nein, ganz und gar nicht, denn was gerade an den Aktienmärkten passiert, ist äußerst bedrohlich. Doch dafür muss ich etwas ausholen.

