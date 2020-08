Wenn es einen weiteren Börsencrash gibt, wie wir ihn im März erlebt haben, weiß ich, dass die meisten Anleger wie ich in der Lage sein wollen, Kapital daraus zu schlagen. Der beste Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, ist, wenn die Märkte am Boden sind. In der Praxis ist es jedoch nicht so einfach. Normalerweise sind Abstürze nicht leicht vorherzusagen (sonst würde jeder an der Börse Geld verdienen), und es ist mit Opportunitätskosten verbunden, wenn zu viel Bargeld zu lange an der Seitenlinie geparkt ...

